Помер перший президент Молдови Мірча Снєгур

Цитата

“13 вересня о 23-30 годині від невиліковної хвороби помер Президент Республіки Молдова Мірча Снєгур. Нехай Господь простить його та упокоїть з праведниками. Мої співчуття родині та близьким.

Довідково

Йому було 83 роки. Мірча Снєгур був президентом Молдови з 1990 по 1997 рік.

За час президентського правління Снєгура незалежність Молдови в короткий термін визнали понад 130 країн. Молдова стала членом ООН і понад 40 інших міжнародних структур. Проте в країні в цей час почався спад виробництва, посилилася еміграція з країни, зросло безробіття, яке в 1995 офіційно перевищило 200 000 осіб.