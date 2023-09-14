Помер перший президент Молдови Мірча Снєгур
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У середу ввечері,13 вересня, помер перший президент Молдови Мірча Снєгур. У нього була невиліковна хвороба. Про це повідомив віцепрем'єр Молдови у 1991-1992 роках Костянтин Тампіза на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
Цитата
“13 вересня о 23-30 годині від невиліковної хвороби помер Президент Республіки Молдова Мірча Снєгур. Нехай Господь простить його та упокоїть з праведниками. Мої співчуття родині та близьким.
Довідково
Йому було 83 роки. Мірча Снєгур був президентом Молдови з 1990 по 1997 рік.
За час президентського правління Снєгура незалежність Молдови в короткий термін визнали понад 130 країн. Молдова стала членом ООН і понад 40 інших міжнародних структур. Проте в країні в цей час почався спад виробництва, посилилася еміграція з країни, зросло безробіття, яке в 1995 офіційно перевищило 200 000 осіб.