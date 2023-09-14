Умер первый президент Молдовы Мирча Снегур

Цитата

“13 сентября в 23-30 часов от неизлечимой болезни скончался Президент Республики Молдова Мирча Снегур. Пусть Господь простит его и упокоит с праведниками. Мои соболезнования семье и близким.

Справочно

Ему было 83 года. Мирча Снегур был президентом Молдовы с 1990 по 1997 год.

За время президентского правления Снегура независимость Молдовы в короткий срок признали более 130 стран. Молдова стала членом ООН и более 40 других международных структур. Однако в стране в это время начался спад производства, усилилась эмиграция из страны, возросла безработица, которая в 1995 официально превысила 200 000 человек.