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The New York Times

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Шахед-136

Польща передасть Україні оборонне озброєння

Польща передасть Україні оборонне озброєння

Київ • УНН

 • 14020 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Глава польського Бюро національної безпеки Павло Солох заявив про готовність Польщі передати Україні оборонне озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням на Polskie Radio.

Деталі

За словами Солоха, президент Польщі Анджей Дуда після консультацій з президентом України Володимиром Зеленським та урядом підтримав ідею надання військової підтримки Україні.

"Ухвалено рішення передати українській стороні оборонні боєприпаси, які мають використовувати для оборони, а не для нападу. Це рішення доопрацьовує міністр оборони", - зазначив Солоха.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

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