Польща передасть Україні оборонне озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Глава польського Бюро національної безпеки Павло Солох заявив про готовність Польщі передати Україні оборонне озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням на Polskie Radio.
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За словами Солоха, президент Польщі Анджей Дуда після консультацій з президентом України Володимиром Зеленським та урядом підтримав ідею надання військової підтримки Україні.
"Ухвалено рішення передати українській стороні оборонні боєприпаси, які мають використовувати для оборони, а не для нападу. Це рішення доопрацьовує міністр оборони", - зазначив Солоха.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.