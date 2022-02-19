Польща готова поставити Україні додаткове оборонне озброєння - Моравецький
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Влада Польщі готова поставити Україні додаткове оборонне озброєння. Про це заявив у суботу прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на брифінгу у Мюнхені, передає УНН.
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Відповідаючи на запитання щодо готовності Польщі до нових постачань озброєння в Україну, глава польського уряду відповів ствердно. "Так. Ми готові передати додаткові постачання оборонного озброєння", - сказав він.
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Уряд Республіки Польща у вівторок схвалив постанову про безкоштовне надання Збройним силам України компонентів військового обладнання за рахунок коштів польських Збройних сил.
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