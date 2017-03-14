Поліція у Рівному вилучила бурштину на 2 млн. грн
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 15 березня. УНН. Пів тонни бурштину правоохоронці Рівненщини вилучили у рамках санціонованих обшуків у місті. “Сонячного каміння” знаходилось у пунктах скупки. Силовики також вилучили обладнання для обробки бурштину. Повідомили в управлінні НП у Рівненській області, передає УНН.
“Оперативники захисту економіки в Рівненській області отримали інформацію про діяльність мережі пунктів скупки незаконно видобутого каміння. Дана інформація знайшла своє підтвердження. Приміщення використовували не тільки як пункт прийому бурштину, але й для зберігання та обробки каміння”, — повідомили у поліції.
За зібраними матеріалами незаконної діяльності слідче управління обласної поліції відкрило кримінальне провадження за ст. 198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановили місця пунктів скупки та зберігання “сонячного каміння”.
Також у прес-службі поліції повідомили, що сьогодні на підставі ухвали суду співробітники Управління захисту економіки в Рівненській області, слідчі обласної поліції та прокуратури Рівненщини провели санкціоновані обшуки у м. Рівне та декількох районах регіону.
“Правоохоронці вилучили близько 500 кілограмів бурштину, а також обладнання для його обробки. За попередніми даними вартість „сонячного каміння“ становить майже два мільйони гривень”, — розповіли у поліції.
Нагадаємо, 14 березня громадянина Іспанії затримали в Рівному з 7,5 кг бурштину.