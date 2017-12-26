"Поліцейський ДНР" хотів втекти до Німеччини через свавілля бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Учора при спробі в'їзду до підконтрольної українській владі території України через КПВВ "Гнутове" був затриманий громадянин України 1981 року народження - "поліцейський ДНР", який хотів втекти у Німеччину. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Оперативні співробітники Східного регіонального управління Держприкордонслужби з'ясували, що у період з 2014 по 2015 роки чоловік проходив службу у Сніжнянському відділі так званої "поліції ДНР" на посаді оперуповноваженого. Колишнього "служителя закону" прикордонники затримали.
Як пояснив чоловік, звільнився він саме через повне беззаконня і корупцію в рядах своїх "колег". Також він додав, що роботу на тимчасово окупованій території знайти важко, тож у Маріуполь їхав, щоб зробити закордонний паспорт і переїхати в Німеччину.
До відділу Нацполіції у Донецькій області направлено повідомлення за ч.1 ст.260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". Громадянина передано співробітникам поліції.
Нагадаємо, влада Франції має намір через суд закрити представництво "ДНР".