Політолог пояснила, чому соцопитування по виборах у Харкові викривляють дійсність і як може перемогти не "фаворит" перегонів

Соціологи проводять дослідження, спираючись на те, що голосувати прийдуть 95% виборців, але вони не прийдуть, пояснила Соколовська.

"На вибори прийде десь біля 30% електорату, і той, хто мобілізує більше людей прийти на вибори, – той і стане переможцем. Саме тому дані існуючих соцопитувань не зовсім коректні і не відповідають дійсності", - уточнила експерт.

Зазначимо, що соціологічна група "Рейтинг" прогнозує перемогу Ігоря Терехова на виборах у Харкові. Соколовська з цим не погоджується, нагадуючи про потужну прихильність різних політсил до Михайла Добкіна.

"Не факт, що переможцем буде Терехов. Думаю, що Михайло Добкін буде набирати. Бо вийшло так, що його і демократичні, і опозиційні сили підтримали. З огляду на підтримку Добкін матиме хороший результат", - додала вона.

Контекст

31 жовтня відбудуться вибори мера Харкова. Політологи прогнозують визначення переможця у другому турі виборів, де ймовірно зустрінуться Михайло Добкін та Ігор Терехов.