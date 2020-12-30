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Подвійне громадянство: у МЗС пояснили, навіщо це Україні і які є "табу"

Київ • УНН

 • 25335 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Україні необхідне подвійне громадянство, але мова не може йти ні про яке подвійне громадянство з державою-агресором. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

Подвійне громадянство: у МЗС пояснили, навіщо це Україні і які є "табу"

"Україні необхідне подвійне громадянство, щоб зберегти зв'язок з мільйонами українців, які виїхали і почали нове життя в інших країнах. Якщо ми вже не можемо утримати їх географічно в Україні, давайте тоді утримаємо їх ментально і юридично - у нашому українському просторі. Безумовно, мова не може йти ні про яке подвійне громадянство із державою-агресором. Це табу. Це закрита тема. І це повинно бути чітко у законі прописано", - заявив міністр.

За його словами, у той же час, необхідно створити "серйозні фільтри" для отримання подвійного громадянства, щоб не можна було маніпулювати цим питанням.

"Питання подвійного громадянства - це питання збереження української ідентичності у світі і використання можливостей закордонних українців для розвитку України. Якщо ми цього не зробимо, то втратимо всіх цих людей, цей потенціал", - підкреслив дипломат.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Міністерство закордонних справ країни працює з Верховною Радою України над тим, щоб прийняти законопроект про подвійне громадянство.

Тоді Кулеба зазначив, що існують реальні шанси прийняття в Україні законодавства, яке врегулює питання подвійного громадянства.

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