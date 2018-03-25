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Подружжя на Львівщині намагалося вирішити конфлікт за допомогою ножа

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. На Львівщині між подружжям виник конфлікт, під час якого вони завдали один одному ножові поранення. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.

"В Сихівський відділ поліції 24 березня близько дев'ятої ранку надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Енергетичній виявлено людей з ножовими пораненнями. ... Між подружжям, виник конфлікт, під час якого вони нанесли один одному численні ножові поранення", - йдеться в повідомленні.

Від отриманих травм жінка померла. Чоловіка госпіталізували в операційне відділення з діагнозом "п'ять проникаючих ран в області серця, легень та тонкої кишки".

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, чоловіка, який ножем вбив власного сина, позбавили волі терміном на 8 років.

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