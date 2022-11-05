Подоляк: присутність путіна на G20 – це абсолютно неправильний сигнал для глобальних політичних еліт

Цитата

"Присутність путіна на G20 – це абсолютно неправильний сигнал для глобальних політичних еліт. Особливо для охочих одягти "корону автократа". Точку неповернення пройдено: хто чинить геноцид в Україні – має бути ізгоєм, ізольованим від цивілізованого світу. Ще не пізно це виправити", - написав він.

Додамо

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо російський диктатор володимир путін буде брати участь у саміті G20, то Україна не буде.