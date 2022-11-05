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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 1539 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Подоляк: присутність путіна на G20 – це абсолютно неправильний сигнал для глобальних політичних еліт

Подоляк: присутність путіна на G20 – це абсолютно неправильний сигнал для глобальних політичних еліт

Київ • УНН

 • 426938 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що присутність президента росії володимира путіна на саміті G20 – це абсолютно неправильний сигнал для глобальних політичних еліт. Про це він написав у Twitter, передає УНН.

Цитата

"Присутність путіна на G20 – це абсолютно неправильний сигнал для глобальних політичних еліт. Особливо для охочих одягти "корону автократа". Точку неповернення пройдено: хто чинить геноцид в Україні – має бути ізгоєм, ізольованим від цивілізованого світу. Ще не пізно це виправити", - написав він.

Додамо 

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо російський диктатор володимир путін буде брати участь у саміті G20, то Україна не буде.

Українські Національні Новини

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