Подоляк: присутність путіна на G20 – це абсолютно неправильний сигнал для глобальних політичних еліт
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що присутність президента росії володимира путіна на саміті G20 – це абсолютно неправильний сигнал для глобальних політичних еліт. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
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"Присутність путіна на G20 – це абсолютно неправильний сигнал для глобальних політичних еліт. Особливо для охочих одягти "корону автократа". Точку неповернення пройдено: хто чинить геноцид в Україні – має бути ізгоєм, ізольованим від цивілізованого світу. Ще не пізно це виправити", - написав він.
Додамо
Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо російський диктатор володимир путін буде брати участь у саміті G20, то Україна не буде.