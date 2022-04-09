По інфраструктурі в Миргороді ворог завдав ракетного удару, є постраждалі - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Російські окупанти вночі завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді на Полтавщині. Постраждали двоє людей. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram, пише УНН.
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"Цієї ночі російські окупанти знову завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали. Вони отримують всю необхідну допомогу", - написав Лунін.
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На початку квітня повідомлялося, що було три "прильоти" по інфраструктурі в Миргороді.