По інфраструктурі в Миргороді ворог завдав ракетного удару, є постраждалі - голова ОВА

Цитата

"Цієї ночі російські окупанти знову завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали. Вони отримують всю необхідну допомогу", - написав Лунін.

Доповнення

На початку квітня повідомлялося, що було три "прильоти" по інфраструктурі в Миргороді.