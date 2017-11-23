Півзахисник "Зорі" про гру з "Естерсундом": прилетіли виключно за перемогою

"Безумовно, ми всі розуміємо ситуацію в групі. Прилетіли виключно за перемогою, щоб в матчі з "Атлетіком" все було спокійно", - розпочав гравець середньої ланки поля.

На думку Громова шведам вдалося здивувати колектив Вернидуба у першому протистоянні команд.

"Суперник нас здивував. Вони дуже здорово контролювали м'яч. У центрі діяли на дуже високому рівні. Але у нас було достатньо моментів, щоб забити. Але ми, на жаль, не забили. Зараз нам дуже потрібна перемога. І можна буде спокійно далі грати з "Атлетіком" 7 грудня", - зауважив футболіст.

Крім того, гравець "Зорі" вважає, що синтетичне поле в Швеції може внести свої корективи.

"Синтетика відрізняється від натурального поля і до нього потрібно звикати. Багато команд, ті ж "Динамо" і "Шахтар" грали проти "Янг Бойз» і їм було непросто. Але ми будемо вірити в свої сили. Я особисто вірю в кожного свого партнера, в команду і впевнений, що все у нас вийде, незалежно від поля", - підсумував Громов.

Додамо, що наразі "Зоря" з 6 очками поступається в групі J лише "Естерсунду" (7) та випереджає "Атлетік" і "Герту" на 1 і 2 пункти відповідно.

Як повідомляв УНН, сьогодні "Динамо" проведе п'ятий матч групового етапу Ліги Європи.