Полузащитник "Зари" об игре с "Эстерсундом": прилетели исключительно за победой

"Безусловно, мы все понимаем ситуацию в группе. Прилетели исключительно за победой, чтобы в матче с "Атлетиком" все было спокойно", - начал игрок среднего звена поля.

По мнению Громова шведам удалось удивить коллектив Вернидуба в первом противостоянии команд.

"Соперник нас удивил. Они очень здорово контролировали мяч. В центре действовали на очень высоком уровне. Но у нас было достаточно моментов, чтобы забить. Но мы, к сожалению, не забили. Сейчас нам очень нужна победа. И можно будет спокойно дальше играть с "Атлетиком" 7 декабря", - отметил футболист.

Кроме того, игрок "Зари" считает, что синтетическое поле в Швеции может внести свои коррективы.

"Синтетика отличается от натурального поля и к нему нужно привыкать. Многие команды, те же "Динамо" и "Шахтер" играли против "Янг Бойз" и им было непросто. Но мы будем верить в свои силы. Я лично верю в каждого своего партнера, в команду и уверен, что все у нас получится, независимо от поля", - подытожил Громов.

Добавим, что сейчас "Заря" с 6 очками уступает в группе J только "Эстерсунде" (7) и опережает "Атлетик" и "Герту" на 1 и 2 пункта соответственно.

Как сообщал УНН, сегодня "Динамо" проведет пятый матч группового этапа Лиги Европы.