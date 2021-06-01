Півзахисник Буяльський продовжив контракт з “Динамо”

Що відомо

Нова угода розрахована до літа 2025-го року.

Цитата

“Мені було приємно, що клуб запропонував мені новий контракт, я довго не думав і відразу погодився. І клуб, і мене все влаштувало, тому ми швидко поставили підписи. До закінчення мого попереднього контракту залишалося ще достатньо часу, тому мені вдвічі приємніше, що „Динамо“ завчасно запропонувало мені продовжити співпрацю. Це означає, що клубу я не байдужий — це для мене набагато важливіше, ніж фінансова складова”, — наголосив гравець.

Доповнення

У сезоні 2020/21 футболіст у всіх турнірах провів 35 матчів, забив 9 голів і зробив 9 результативних передач.