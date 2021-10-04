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Південна Корея і КНДР відновили зв'язок

Київ • УНН

 • 17567 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. КНДР і Південна Корея відновили зв'язок в понеділок, 4 жовтня, після того як Пхеньян припинив його в серпні, що викликало занепокоєння у всьому світі. Як повідомило міністерство об'єднання Республіки Корея, офіційні особи обох країн провели першу приблизно за два місяці телефонну розмову, передає УНН із посиланням на AFP. 

Цитата

"Уряд вважає, що з відновленням каналів зв'язку між Півднем і Північчю закладена основа для відновлення міжкорейських відносин", - цитує агентство заяву міністерства.

Сеул і Пхеньян подали щось на зразок сигналу про зближення

Північнокорейське інформаційне агентство ЦТАК передає, що лідер КНДР Кім Чен Ин на минулому тижні "висловив намір відновити перервані лінії зв'язку між Північчю і Півднем" в рамках зусиль встановити "міцний мир" на Корейському півострові.

Таке рішення прийнято лише кілька днів по тому після того, як Пхеньян викликав стурбованість міжнародного співтовариства серією ракетних випробувань. Ці випробування стали приводом для екстреного скликання Ради Безпеки ООН.

В кінці липня обидві корейські держави оголосили про відновлення контактів з усім існуючим каналам транскордонного зв'язку і тим самим подали свого роду сигнал про зближення. До цього зв'язок між Північчю і Півднем була перервана на рік. Але ослаблення напруженості тривало недовго: менше ніж через два тижні Пхеньян перестав відповідати на дзвінки Сеула, протестуючи проти спільних військових навчань Південної Кореї і США.

У червні минулого року Пхеньян в односторонньому порядку перервав усі офіційні військові і політичні контакти з Сеулом після того, як південнокорейські активісти відправили через кордон листівки антипхеньянского змісту.

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