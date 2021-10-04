Южная Корея и КНДР возобновили связь
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. КНДР и Южная Корея возобновили связь в понедельник, 4 октября, после того как Пхеньян прекратил его в августе, что вызвало беспокойство во всем мире. Как сообщило министерство объединения Республики Корея, официальные лица обеих стран провели первую примерно за два месяца телефонный разговор, передает УНН со ссылкой на AFP.
Цитата
“Правительство считает, что с восстановлением каналов связи между Югом и Севером заложена основа для восстановления межкорейских отношений”, — цитирует агентство заявление министерства.
Сеул и Пхеньян подали что-то вроде сигнала о сближении
Северокорейское информационное агентство ЦТАК передает, что лидер КНДР Ким Чен Ын на прошлой неделе “выразил намерение возобновить прерванные линии связи между Севером и Югом” в рамках усилий установить “прочный мир” на Корейском полуострове.
Такое решение принято лишь несколько дней спустя после того, как Пхеньян вызвал обеспокоенность международного сообщества серией ракетных испытаний. Эти испытания стали поводом для экстренного созыва Совета Безопасности ООН.
В конце июля оба корейских государства объявили о возобновлении контактов со всем существующим каналам трансграничной связи и тем самым подали своего рода сигнал о сближении. До этого связь между Севером и Югом была прервана на год. Но ослабление напряженности продолжалось недолго: меньше чем через две недели Пхеньян перестал отвечать на звонки Сеула, протестуя против совместных военных учений Южной Кореи и США.
В июне прошлого года Пхеньян в одностороннем порядке прервал все официальные военные и политические контакты с Сеулом после того, как южнокорейские активисты отправили через границу открытки антипхеньянского содержания.