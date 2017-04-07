Питання відставки уряду сьогодні не обговорюється - В.Гройсман

“Програма уряду, яка була затверджена 2016 року, вона затверджується на весь період діяльності Кабінету міністрів України. Ніякого підтвердження повноважень уряду не потрібно. Ми абсолютно чесно, як це передбачав закон 15 лютого подали звіт про діяльність уряду в 2016 році депутатам українського парламенту. Ми вдячні депутатам і комітетам, які його розглядають і працюють над ним сьогодні”, — сказав В.Гройсман.

За словами В.Гройсмана, “ніякого спеціального голосування не потрібно”. Також він впевнений, що ВР може взяти до відома звіт уряду, а може і не брати.

“Якщо б Верховна Рада визнала би цей звіт незадовільним, тоді можна порушувати питання про відповідальність Кабінету міністрів України. Але така відповідальність може настати в будь-який момент, в тому числі і 15 квітня і далі, коли 150 народних депутатів можуть зібрати підписи і поставити питання про відставку уряду. Це абсолютно демократичний механізм, але я вважаю, що сьогодні реальних підстав серед парламенту говорити про те, що треба у відставку відправити уряд. Такої дискусії в українському парламенті я не чую”, — сказав В.Гройсман.

Нагадаємо, Кабмін затвердив середньостроковий план дій уряду до 2020 року.