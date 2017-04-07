Вопрос отставки правительства сегодня не обсуждается - В.Гройсман

"Программа правительства, которая была утверждена 2016 года, она утверждается на весь период деятельности Кабинета министров Украины. Никакого подтверждения полномочий правительства не требуется. Мы абсолютно честно, как это предусматривал закон 15 февраля подали отчет о деятельности правительства в 2016 году депутатам украинского парламента. Мы благодарны депутатам и комитетам, которые его рассматривают и работают над ним сегодня ", - сказал В.Гройсман.

По словам В.Гройсмана, "никакого специального голосования не нужно". Также он уверен, что ВР может принять к сведению отчет правительства, а может и не брать.

"Если бы Верховная Рада признала бы этот отчет неудовлетворительным, тогда можно ставить вопрос об ответственности Кабинета министров Украины. Но такая ответственность может наступить в любой момент, в том числе и 15 апреля и далее, когда 150 народных депутатов могут собрать подписи и поставить вопрос об отставке правительства. Это абсолютно демократический механизм, но я считаю, что сегодня реальных оснований среди парламента говорить о том, что надо в отставку отправить правительство. Такой дискуссии в украинском парламенте я не слышу", - сказал В.Гройсман.

Напомним, Кабмин утвердил среднесрочный план действий правительства до 2020 года .