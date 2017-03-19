Питання надання траншу Україні зникло з порядку денного Ради директорів МВФ

Згідно з календарним планом, найближче засідання Ради директорів відбудеться 6 березня, на ньому буде розглянуте тільки питання Катару. Будь-яка інформація про причини змін на сайті відсутня.

Як повідомляв УНН, МВФ раніше підтвердив внесення у порядок денний на 20 березня питання України.

Також МВФ заявив про досягнення домовленості з Києвом щодо третього перегляду програми. Міністр фінансів О.Данилюк підтвердив домовленість із МВФ.



Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною программою “Механізм розширеного фінансування (EFF)” 11 березня 2015 року.