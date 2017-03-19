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Вопрос предоставления транша Украине исчез из повестки дня Совета директоров МВФ

Вопрос предоставления транша Украине исчез из повестки дня Совета директоров МВФ

Киев • УНН

 • 14260 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Вопрос выделения Украине транша по программе расширенного финансирования (EFF) на один миллиард долларов исчез из повестки дня совета директоров МВФ 20 марта. Об этом свидетельствует расписание заседаний, опубликованное на сайте МВФ, передает УНН.

Согласно календарному плану, ближайшее заседание Совета директоров состоится 6 марта, на нем будет рассмотрен только вопрос Катара. Любая информация о причинах изменений на сайте отсутствует.

Как сообщал УНН, МВФ ранее подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопроса Украины.

Также МВФ заявил о достижении договоренности с Киевом по третьему пересмотру программы. Министр финансов А.Данилюк подтвердил договоренность с МВФ.

Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине по четырехлетней программе "Механизм расширенного финансирования (EFF)" 11 марта 2015 г.

 

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