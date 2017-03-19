Вопрос предоставления транша Украине исчез из повестки дня Совета директоров МВФ

Согласно календарному плану, ближайшее заседание Совета директоров состоится 6 марта, на нем будет рассмотрен только вопрос Катара. Любая информация о причинах изменений на сайте отсутствует.

Как сообщал УНН, МВФ ранее подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопроса Украины.

Также МВФ заявил о достижении договоренности с Киевом по третьему пересмотру программы. Министр финансов А.Данилюк подтвердил договоренность с МВФ.



Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине по четырехлетней программе "Механизм расширенного финансирования (EFF)" 11 марта 2015 г.