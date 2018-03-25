Пілот "Феррарі" тріумфував на першому в сезоні Гран-Прі "Формули-1"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Мельбурні завершилася перша гонка сезону у "Формулі-1" - Гран-прі Австралії, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
З відривом на фініші у 5,036 с перемогу святкував пілот "Феррарі" Себастьян Феттель. Друге місце зайняв діючий чемпіон світу, гонщик "Мерседеса" Льюїс Хемілтон. Трійку лідерів замкнув партнер Феттеля по команді Кімі Райкконен +6,309 с. Неподалік від подіуму опинився і представник "Ред Буллу" Даніель Ріккардо +7,069.
"Якщо чесно, то уїк-енд був неймовірним. Ми показали відмінну швидкість, проте привітання Себастьяну і "Феррарі" - сьогодні вони відпрацювали краще нас. Тим не менш, ми були швидкі в кваліфікації і в гонці, а під кінець я міг пресингувати Феттеля", - заявив Хемілтон.
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Справжній прорив у порівнянні з минулим сезоном здійснили пілоти "Макларену" – Фернандо Алонсо став 5-м (+27,886 с), а Вандорн також потрапив в очкову зону – 9-й. Примітно, що у минулому році найкращий результат пілота "Макларена" на фініші рівнявся 6-й сходинці.
До залікової зони також потрапили: Ферстаппен – 6-й, Хюлкенберг – 7-й, Боттас – 8-й, Сайнс – 10-й.
Зауважимо, що друге Гран-Прі пройде через два тижні у Бахрейні.