Підвищення ціни на газ було необґрунтованим – суд задовольнив позов Юлії Тимошенко

Так, суд визнав незаконною постанову Кабінету Міністрів № 315 від 2015 року про встановлення єдиної ціни на газ на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів.

"Доведена економічна необґрунтованість ціни на газ, у доцільності якої нас переконувала влада за останні 3 роки. Отже, тарифи – як ті, що були раніше встановлені, так і нинішні – не мають економічного підґрунтя, бо, на превеликий жаль, ціна на газ береться за методом "зі стелі", – зауважив представник Юлії Тимошенко у суді, голова "Спілки власників житла" Олексій Кучеренко.

"Таким чином, основна теза Юлії Тимошенко про абсолютну реальність зменшення вдвічі ціни на газ, по суті, доведена юридично!" – додав Олексій Кучеренко.

Тож тепер у юристів є юридична база для оскарження всіх інших постанов про встановлення ціни на газ, які були ухвалені з такими ж ознаками.

"Ми добилися того, щоб суд визнав постанову КМУ незаконною, протиправною і нечинною з моменту ухвалення, щоб створити юридичну базу для повернення надлишково сплачених коштів у результаті дії цієї постанови", – наголосив представник Юлії Тимошенко у суді Олександр Трохимець.





За словами представників Юлії Тимошенко у "тарифній справі", влада майже 2 роки і 8 місяців усіляко затягувала розгляд цієї справи, подаючи безліч безглуздих клопотань: про роз’єднання і об’єднання справ, про проведення експертиз, про відвід суду. Проте уряд, який не мав повноважень підвищувати ціну на газ, так і не спромігся довести економічну обґрунтованість свого рішення.

"Всі кошти, які люди сплатили за період дії постанови уряду, були сплачені за недійсною ціною на газ. Далі ми будемо домагатися, щоб вигодонабувач – НАК "Нафтогаз України" – з мільйонними зарплатами, броньованими автомобілями і з усім цим пафосом – повернув усі ці гроші українцям", – підсумував Олександр Трохимець.

Оскарження Постанови КМУ №315