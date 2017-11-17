Підвищення акцизів на автогаз не лякає водіїв - опитування

Так, більшість опитаних водіїв зазначили, що ймовірне зростання цін на скраплений газ їх радує мало, однак відмовлятись від нього вони не збираються.

“Буду заправлятися поки буде газ дешевше, ніж бензин”, — сказав один із водіїв.

Якщо підняття акцизів убереже ринок скрапленого газу від різких стрибків цін, то цей крок потрібний, вважає одна із водіїв.

“Заправлятися газом будемо, бо якщо порівнювати газ — бензин, коли їздиш на великі відстані, то на чому їдеш має значення. Стрибки цін на автогаз нікому не подобаються, то я за те, щоб ринок був стабільний. Хай краще трішки піднімуть акциз, але щоб ринок був стабільний”, — сказала вона.

Однак є водії, які вбачають в підвищенні акцизів на автогаз корупційну складову.

“Чергова спроба підняти ціну — це чергове "обдирання" українців, які користуються цим газом. Тому що логічного пояснення сьогоднішнім цінам немає, а тим більше їх подальшому зростанню”, — зазначив один із водіїв.

Нагадаємо, у Нафтогазовій асоціації України (НАУ) пояснюють, що такий крок необхідно було зробити вже давно, оскільки існує дисбаланс між акцизними ставками на автогаз та іншими видами палива.

А у разі підвищення акцизів, переконані оператори, ринок газу стане більш прогнозованим та прозорим.

Нагадаємо, раніше про економічні передумови для підняття акцизу на зріджений газ заявляв і експерт Куюн.