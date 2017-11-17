Повышение акцизов на автогаз не пугает водителей - опрос

Так, большинство опрошенных водителей отметили, что вероятный рост цен на сжиженный газ их радует мало, однако отказываться от него они не собираются.

"Буду заправляться пока газ будет дешевле, чем бензин", - сказал один из водителей.

Если поднятие акцизов убережет рынок сжиженного газа от резких скачков цен, то этот шаг нужен, считает один из водителей.

"Заправляться газом будем, потому что если сравнивать газ - бензин, когда ездишь на большие расстояния, то на чем едешь имеет значения. Скачки цен на автогаз никому не нравятся, то я за то, чтобы рынок был стабилен. Пусть лучше немного поднимут акциз, но чтобы рынок был стабилен", - сказала она.

Однако есть водители, которые видят в повышении акцизов на автогаз коррупционную составляющую.

"Очередная попытка поднять цену - это очередная "обдираловка" украинцев, которые пользуются этим газом. Потому что логического объяснения сегодняшним ценам нет, а тем более их дальнейшему росту", - отметил один из водителей.

Напомним, в Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ) объясняют, что такой шаг необходимо было сделать уже давно, поскольку существует дисбаланс между акцизными ставками на автогаз и другими видами топлива.

А в случае повышения акцизов, убеждены операторы, рынок газа станет более прогнозируемым и прозрачным.

Напомним, ранее об экономических предпосылках для поднятия акциза на сжиженный газ заявлял и эксперт Куюн.