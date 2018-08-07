Підвищення акцизів на алкоголь обернулося падінням бюджетних надходжень - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Зростання алкогольних акцизів призвело до скорочення легального виробництва продукту та тінізації ринку. Про це у коментарі УНН розповіла менеджер Комітету з питань імпорту та торгівлі алкогольними напоями ЄБА Крістіна Лініченко.
“Кожного року збільшуються ставки акцизного податку. Лише на 2018 рік виробники отримали „податкові канікули“. Але механізм вже запущено, і компаніям треба більше часу, щоб повернути рівень виробництва у бік збільшення. Споживач теж реагує на вартість горілки і тому шукає дешевшу альтернативу. На жаль, знаходить її на нелегальному ринку. Адже якщо не купувати ліцензію і марки, а також не сплачувати акциз, то можна давати ціну нижче”, — пояснила вона.
Також підвищення акцизів спровокувало відтік бюджетних надходжень, додала Лініченко.
“Алкогольна галузь дозволяє наповнювати бюджет податками та платежами, а для місцевих бюджетів додатковий дохід від продажів. Отже, менше виробництво — менше надходжень”, — резюмувала експерт.
Зауважимо, що зависокі акцизи на алкогольну продукцію в Україні, окрім іншого, також спровокували розквіт нелегального бізнесу.
Про засилля українського контрафакту заявили навіть у ЄС. Зокрема, як вважають у Європейському парламенті, наша країна стала лідером Європи за показником “тіньового” сегменту алкогольного ринку. Обсяг нелегальної продукції вже перевищує показники офіційно виробленого спиртного майже удвічі.
“На такий стан справ „закривати очі“ наші європейські партнери більше не можуть. Реакцію ЄС і наміри ЄК самостійно боротися з контрафактною продукцією з України я вважаю, з одного боку, логічною. З іншого боку, це дуже „тривожний дзвінок“ і для нашого ринку, і для українського уряду в цілому.
Якщо з Києва не буде своєчасної та гідної реакції, то наші компанії в подальшому можуть зіткнутися з великими труднощами при експорті продукції. Мені не хочеться навіть думати про можливе закриття європейських ринків для українського алкоголю... Але щоб цього не допустити — необхідно діяти”, — прокоментувала такий стан справ Глава ради директорів компанії-виробника алкогольної продукції Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.