Повышение акцизов на алкоголь обернулось падением бюджетных поступлений - эксперт

"Ежегодно увеличиваются ставки акцизного налога. Только на 2018 год производители получили "налоговые каникулы". Но механизм уже запущен, и компаниям нужно больше времени, чтобы вернуть уровень производства в сторону увеличения. Потребитель тоже реагирует на стоимость водки и поэтому ищет дешевую альтернативу. К сожалению, находит ее на нелегальном рынке. Ведь если не покупать лицензию и марки, а также не платить акциз, то можно давать цену ниже", - пояснила она.

Также повышение акцизов спровоцировало отток бюджетных поступлений, добавила Линиченко.

"Алкогольная отрасль позволяет наполнять бюджет налогами и платежами, а для местных бюджетов дополнительный доход от продаж. Следовательно, меньше производство - меньше поступлений", - резюмировала эксперт.

Заметим, что высокие акцизы на алкогольную продукцию в Украине, кроме прочего, также спровоцировали расцвет нелегального бизнеса.

О засилье украинского контрафакта заявили даже в ЕС. В частности, как считают в Европейском парламенте, наша страна стала лидером Европы по показателю "теневого" сегмента алкогольного рынка. Объем нелегальной продукции уже превышает показатели официально произведенного спиртного почти вдвое.

"На такое положение дел "закрывать глаза" наши европейские партнеры больше не могут. Реакцию ЕС и намерения ЕК самостоятельно бороться с контрафактной продукцией из Украины я считаю, с одной стороны, логичной. С другой стороны, это очень "тревожный звонок" и для нашего рынка, и для украинского правительства в целом.

Если из Киева не будет своевременной и достойной реакции, то наши компании в дальнейшем могут столкнуться с большими трудностями при экспорте продукции. Мне не хочется даже думать о возможном закрытии европейских рынков для украинского алкоголя... Но чтобы этого не допустить - необходимо действовать", - прокомментировала такое положение дел Глава совета директоров компании-производителя алкогольной продукции Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.