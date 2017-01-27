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Підозрюваного у вбивстві двох поліцейських у Дніпрі не доставили на засідання, суд перенесено

Підозрюваного у вбивстві двох поліцейських у Дніпрі не доставили на засідання, суд перенесено

Київ • УНН

 • 7998 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 27 січня. УНН. Засідання у справі підозрюваного Олександра Пугачова у вбивстві двох поліцейських у Дніпрі перенесено, передає кореспондент УНН.

На сьогоднішньому засіданні мали затвердити склад суду присяжних. О.Пугачова з невідомих причин не доставили до будівлі суду. Без присутності підозрюваного це робити заборонено. Засідання перенесли на 9 лютого.

Нагадаємо, слідчім управлінням ГУ НП Дніпропетровської області завершено досудове розслідування по справі Пугачова. Правоохоронці допитали 150 осіб та провели 44 експертизи. Слідчі прокуратури вважають, що доказів достатньо для надання покарання. Свою провину підозрюваний не визнає, зі слідчими не співпрацює.

Як повідомляв УНН, справу О.Пугачова, який застрелив двох поліцейських у Дніпрі, передали до суду. Відкриті кримінальні провадження за ст.348, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 ККУ, а також кримінальне провадження за фактом убивства двох поліцейських та замаху на вбивство водія маршрутного таксі, за якими письмове повідомлення про підозру вручене О.Пугачову, направлені до суду.

Нагадаємо, 25 вересня 2016 року в Дніпрі водій авто, яке зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.

Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов, колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення “Торнадо”.

Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.

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