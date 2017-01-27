Подозреваемого в убийстве двух полицейских в Днепре не доставили на заседание, суд перенесли
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 27 января. УНН. Заседание по делу подозреваемого Александра Пугачева в убийстве двух полицейских в Днепре перенесли, передает корреспондент УНН.
На сегодняшнем заседании должны были утвердить состав суда присяжных. А.Пугачева по неизвестным причинам не доставили в здание суда. Без присутствия подозреваемого это делать запрещено. Заседание перенесли на 9 февраля.
Напомним, следственное управление ГУ НП Днепропетровской области завершило досудебное расследование по делу Пугачева. Правоохранители допросили 150 человек и провели 44 экспертизы. Следователи прокуратуры считают, что доказательств достаточно для назначения наказания. Свою вину подозреваемый не признает, со следователями не сотрудничает.
Как сообщал УНН, дело А.Пугачева, который застрелил двух полицейских в Днепре, передали в суд. Открытые уголовные производства по ст.348, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 УК, а также уголовное производство по факту убийства двух полицейских и покушения на убийство водителя маршрутного такси, по которым письменное уведомление о подозрении вручили А.Пугачеву, направлены в суд.
Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель авто, которое остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в полицейских. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.
Подозреваемым, как заявила полиция, оказался уже разыскиваемый правоохранительными органами за совершенные ранее тяжкие преступления Александр Пугачев, бывший боец бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".
Нападающий перед бегством тоже получил ранение. После задержания его прооперировали в одной из больниц Днепра и перевели в спецучреждение для содержания под стражей.