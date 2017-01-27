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Подозреваемого в убийстве двух полицейских в Днепре не доставили на заседание, суд перенесли

Подозреваемого в убийстве двух полицейских в Днепре не доставили на заседание, суд перенесли

Киев • УНН

 • 7996 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 27 января. УНН. Заседание по делу подозреваемого Александра Пугачева в убийстве двух полицейских в Днепре перенесли, передает корреспондент УНН.

На сегодняшнем заседании должны были утвердить состав суда присяжных. А.Пугачева по неизвестным причинам не доставили в здание суда. Без присутствия подозреваемого это делать запрещено. Заседание перенесли на 9 февраля.

Напомним, следственное управление ГУ НП Днепропетровской области завершило досудебное расследование по делу Пугачева. Правоохранители допросили 150 человек и провели 44 экспертизы. Следователи прокуратуры считают, что доказательств достаточно для назначения наказания. Свою вину подозреваемый не признает, со следователями не сотрудничает.

Как сообщал УНН, дело А.Пугачева, который застрелил двух полицейских в Днепре, передали в суд. Открытые уголовные производства по ст.348, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 УК, а также уголовное производство по факту убийства двух полицейских и покушения на убийство водителя маршрутного такси, по которым письменное уведомление о подозрении вручили А.Пугачеву, направлены в суд.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель авто, которое остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в полицейских. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.

Подозреваемым, как заявила полиция, оказался уже разыскиваемый правоохранительными органами за совершенные ранее тяжкие преступления Александр Пугачев, бывший боец ​​бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".

Нападающий перед бегством тоже получил ранение. После задержания его прооперировали в одной из больниц Днепра и перевели в спецучреждение для содержания под стражей.

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