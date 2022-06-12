«Підірвати гранату і поїхати додому з трьома мультами»: рашисти придумали «ідеальний план» імітації бойових поранень

Деталі

Так, на перехопленні двоє росіян приходять до висновку, що єдиний реальний спосіб втекти з війни – стати «трьохсотим», тобто пораненим.

Єдина проблема – госпіталі відмовляються приймати окупантів на лікування та видавати «лікарняні». А тому, вивчають досвід «старих вовків», які уміють наносити самі собі поранення, які виглядають як бойові.

«Я вчора пропонував гранату йо… (підірвати – ред.). РГД. Щоб одразу восьмеро людей «затрьохсотилось». Плитами обкластись щоб кінцівки стирчали. В… (здетонувати - ред.) її і все. Всім поїхати додому з трьома мультами (трьома мільйонами, які мають виплачуватися за бойове поранення - ред.)», - каже один з горе-вояків.

Співрозмовники доходять до висновку, що саме цей план – ідеальний.

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