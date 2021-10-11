Підготовка до зустрічі "нормандської четвірки": Меркель і Макрон зідзвонилися з Путіним

Цитата

"Докладно обговорена ситуація, що викликає заклопотаність, у зв'язку з пробуксовкою процесу вирішення... конфлікту (на Донбасі - ред.). При цьому три лідери наголосили на важливості реалізації Мінських домовленостей 2015 роки як безальтернативній основі врегулювання. Була також підкреслена зацікавленість у подальшій координації зусиль Росії, Німеччини і Франції в "нормандському форматі"", - говориться в повідомленні.

У Кремлі додали, що Путін також дав принципову оцінку лінії київської влади. Він заявляє, що вона нібито вперто ухиляється від виконання як своїх зобов'язань по Мінським угодами, так і домовленостям, досягнутим на попередніх "нормандських" самітах, в тому числі в Парижі (9 грудня 2019 року).

"З урахуванням складного непростого стану справ у врегулюванні конфлікту на південному сході України, лідери доручили своїм політрадникам і зовнішньополітичним відомствам інтенсифікувати контакти і роботу по лінії "нормандської четвірки". Міністри закордонних справ будуть вести справу до проведення в цьому форматі зустрічі на своєму рівні. Домовлено також продовжити по відповідних каналах вивчення передумов до можливої організації, в разі доцільності, і "нормандського" саміту", - наголошується у повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Президент України обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном питання досягнення миру на Донбасі і підготовку до проведення чергового саміту "Нормандської четвірки".

Україна працює над тим, щоб зустріч лідерів "нормандського формату" відбулася до кінця каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Контекст

Остання зустріч в "нормандському форматі" відбулася два роки тому в грудні 2019 року в Парижі. Лідери України, Росії, ФРН і Франції обговорили конфлікт на Донбасі і виступили за перемир'я, внесення в законодавство України поправок відповідно до Мінських домовленостей і закріплення формули Штайнмайєра. Однак більша частина пунктів угоди "нормандської четвірки" так і залишилася нереалізованими. При цьому сторони переговорів постійно звинувачують один одного у невиконанні своїх зобов'язань.