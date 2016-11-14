Під кінець тижня в Києві очікується потепління
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Під кінець тижня в Києві очікується потепління вище 5 градусів тепла. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.
"Суттєвих опадів до кінця тижня не буде. Ожеледиця на дорогах утримається майже до кінця тижня, а потім почнеться танення. Очікується, що температура повітря буде вища 5 градусів", - сказав він.
Нагадаємо, завтра в Україні загалом очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий мокрий сніг, лише у західних та північних областях без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.