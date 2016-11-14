К концу недели в Киеве ожидается потепление

"Существенных осадков до конца недели не будет. Гололед на дорогах сохранится почти до конца недели, а потом начнется таяние. Ожидается, что температура воздуха будет выше 5 градусов", - сказал он.

Напомним, завтра в Украине в целом ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой мокрый снег, лишь в западных и северных областях без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с .