Під Харковом чоловік розбив голову поліцейському

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Під час перевірки встановлено, що під час патрулювання до співробітників сектору реагування патрульної поліції за допомогою звернулася жінка, яка повідомила, що біля магазину по вулиці Шкільній невідомий в стані сп’яніння неадекватно себе поводить, травить свою собаку та кидається на перехожих.

На місці події поліцейські виявили 34-річного місцевого мешканця, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння, поводився агресивно та на зауваження працівників поліції припинити порушення громадського порядку не реагував. Правопорушник підійшов до одного з правоохоронців та вдарив його головою у чоло. 29-річного поліцейського доставили до Дергачівської центральної лікарні.

За даним фактом слідчими внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинення злочину чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Нагадаємо

2 жовтня близько першої ночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків спортивної статури в ході раптового конфлікту завдала тілесних ушкоджень двом співробітникам поліції. На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі.