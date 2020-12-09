Під час винесення рішення КСУ у декларації Зеленського не було порушень - глава НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На момент винесення рішення Конституційного суду щодо визнання неконституційною відповідальності за брехню в декларації НАЗК не перевіряло керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, а у декларації Президента України Володимира Зеленського порушень встановлено не було. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав глава НАЗК Олександр Новіков, передає УНН.
“На момент винесення рішення Конституційного суду НАЗК не перевіряло пана Єрмака. Перевіряла декларацію пана Зеленського. Порушень в декларації встановлено не було”, — сказав Олександр Новіков.
Нагадаємо, у Зеленського забирають право змінювати директора НАБУ: з’явився урядовий законопроект.
Також нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.