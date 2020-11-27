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У Зеленського забирають право змінювати директора НАБУ: з'явився урядовий законопроект

У Зеленського забирають право змінювати директора НАБУ: з'явився урядовий законопроект

Київ • УНН

 • 23984 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Верховній Раді у п'ятницю, 27 листопада, зареєстрували урядовий законопроект про внесення змін до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" під №4437. На сайті парламенту оприлюднено і сам текст законопроекту, передає УНН.

Документ спрямований на усунення суперечностей між Конституцією України та ЗУ "Про Національне антикорупційне бюро України", після того, як КСУ визнав неконституційними положення закону, якими Президент наділявся повноваженнями, що не передбачені Основним Законом, зокрема щодо створення НАБУ, призначення на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

Так, згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонується внести зміни до статей 1 і 6 закону про НАБУ, якими:

  • визначити, що Національне бюро утворюється і здійснює свою діяльність відповідно до вимог закону;
  • встановити повноваження Верховної Ради України приймати рішення про звільнення директора Національного бюро з посад за наявності підстав, визначених частиною четвертою статті 6 закону;
  • визначається, що особа, призначена на посаду директора Національного бюро, продовжує виконувати свої повноваження до моменту призначення директора НАБУ в порядку, визначеному ЗУ "Про Національне антикорупційне бюро України", але не пізніше спливу строку його повноважень.

Наразі чинним законом про НАБУ передбачено, що Верховна Рада може ухвалити рішення про звільнення директора Національного бюро з посад лише за наявності певного переліку підстав, що визначені пунктами 6-12 частини четвертої статті 6. Загалом таких пунктів 13. 

При цьому, щоб запустити цей процес у парламенті, спочатку має бути пропозиція не менш як третини (150) народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

Так, у запропонованому законопроекті пропонується викинути згадку про Президента із закону про НАБУ, у тому числі й у частині його повноважень щодо призначення на посаду та звільнення з посади директора Національного бюро.

Очікується, що ухвалення цього законопроекту, серед іншого, дозволить забезпечити стабільність функціонування НАБУ та роботу його керівництва.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів відеозустріч з послами країн G7, під час якої пообіцяв, що після 16 грудня директор НАБУ Артем Ситник залишатиметься на посаді.

Також нагадаємо, положення закону про НАБУ щодо надання Президенту України повноважень призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ визнано неконституційним, згідно з рішенням КСУ від 16 вересня.

Тоді автори клопотання стверджували, що оспорювані положення закону суперечать Конституції України, оскільки передбачають "наділення Президента України додатковими повноваженнями (не закріпленими Конституцією України)".

Як повідомлялося, 28 серпня КСУ також визнав неконституційним указ Президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

Українські Національні Новини

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