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Під час ударів по Сирії зроблено все можливе для мінімізації цивільних жертв - Хейлі

Під час ударів по Сирії зроблено все можливе для мінімізації цивільних жертв - Хейлі

Київ • УНН

 • 8667 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. США, Велика Британія та Франція під час ракетних ударів по Сирії зробили все можливе для мінімізації жертв серед цивільного населення. Про це заявила під час екстреного засідання Радбезу ООН постійний представник США в ООН Ніккі Хейлі, передає УНН.

"Ми зібралися тут, оскільки три члени Ради безпеки перейшли до дій: Велика Британія, Франція та США стали діяти не для того, щоби покарати когось, це не символічна демонстрація сили. Ми стали діяти для того, щоби не допустити у майбутньому використання хімічної зброї, для того, щоб привести сирійський режим до відповідальності за звірські злочини проти людства", - заявила вона.

Вона наголосила, що великий об’єм інформації вказує на те, що сирійський режим використав хімічну зброю у Думі 7 квітня.

"США, Велика Британія і Франція стали діяти після детальної оцінки цих фактів. Об’єкти, які ми вибрали, перебувають у центрі незаконної хімічної програми сирійського режиму. Ми зробили все можливе для того, щоби мінімізувати втрати серед цивільних. Наша відповідь є пропорційною і обгрунтованою", - підкреслила постпред США в ООН.

Нагадаємо, Генсек ООН Гутерреш заявив, що Росія і США заявили, що цивільних жертв через удар по Сирії немає.

Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".

США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. 

Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.

Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.

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