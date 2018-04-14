Під час ударів по Сирії зроблено все можливе для мінімізації цивільних жертв - Хейлі

"Ми зібралися тут, оскільки три члени Ради безпеки перейшли до дій: Велика Британія, Франція та США стали діяти не для того, щоби покарати когось, це не символічна демонстрація сили. Ми стали діяти для того, щоби не допустити у майбутньому використання хімічної зброї, для того, щоб привести сирійський режим до відповідальності за звірські злочини проти людства", - заявила вона.

Вона наголосила, що великий об’єм інформації вказує на те, що сирійський режим використав хімічну зброю у Думі 7 квітня.

"США, Велика Британія і Франція стали діяти після детальної оцінки цих фактів. Об’єкти, які ми вибрали, перебувають у центрі незаконної хімічної програми сирійського режиму. Ми зробили все можливе для того, щоби мінімізувати втрати серед цивільних. Наша відповідь є пропорційною і обгрунтованою", - підкреслила постпред США в ООН.

Нагадаємо, Генсек ООН Гутерреш заявив, що Росія і США заявили, що цивільних жертв через удар по Сирії немає.

Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".

США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї.

Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.

Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.