Перший в Україні сміттєпереробний завод: як він працюватиме та що вироблятиме

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“Завод буде побудований разом з хорватськими партнерами Тehnix — це відомий завод-виробник обладнання для сміттєпереробних заводів у Східній Європі, понад 60 заводів уже збудовані і функціонують. Ми обрали технологію з огляду на те, що вона не передбачає жодного спалювання і викидів у навколишнє середовище. Завдячуючи переробці, ми будемо досягати виготовлення такої продукції, як компост, RDF-пальне — альтернатива вугіллю і джерело теплоенергії, плюс вторинна сировина, завдяки сортуванню”, — пояснив Барах.

Деталі

За його словами, на підприємстві буде дві ліні: лінія сортування і лінія компостування. Загальний обсяг переробки за рік буде становити 500 тисяч кубів сміття.

“Це близько до загального обсягу міста Житомир. Плануємо розпочати роботу вже у травні цього року, і завершити будівництво і введення в експлуатацію упродовж січня-березня наступного року”, — розповів Барах.

Проект фінансується виключно за рахунок приватних інвестицій — жодної копійки не взято з державного чи місцевого бюджетів. Директор групи сподівається, що цей проект стане зразковим для всієї України.

“Ми хочемо на прикладі Житомира зробити повний цикл. Ми вже почали збирати сміття, для цього закупили абсолютно нову техніку, сміттєвози, для вивезення негабаритного сміття у нас теж є окремі автомобілі. Таким чином, перший проект ми вже запустили, другий проект — це сміттєпереробний завод, над третім проектом працюємо, це — фільтраційна станція на існуючому полігоні, яка зменшить і трансформує фільтрати, які утворюються на полігоні, оскільки сміття, яке десятиліттями не вивозилось, воно теж продукує цей фільтрат. Тобто, на прикладі Житомира ми хочемо зробити повний цикл всіх дій поводження з побутовими відходами. Наступне — можна тоді вже масштабувати його в інших регіонах України”, — повідомив Барах.

Важливість

В Україні офіційно налічують 5 455 сміттєзвалищ і полігонів загальною площею понад 8,5 тисяч га. Крім того, є інформація про понад 2 тисячі незаконних сміттєзвалищ.

Більшість полігонів заповнені, що викликає гостру потребу у переробці сміття. У Києві переробку, а саме спалення, сміття здійснює завод “Енергія”, однак він потребує модернізації, крім того, обсягів, які він здатен опрацьовувати, є недостатніми для того аби суттєво вплинути на ситуацію на столичних полігонах.

Найбільш відомий проект будівництва сучасного сміттєпереробного заводу — це львівський проект. Ще 2016 року мер Львова обіцяв зведення такого підприємства. Однак, проект, як очікується, буде реалізований у 2023 році. До 2022 року повинен з’явитися сміттєпереробний завод в Хмельницькому. Однак, за нашою інформацією, будівництво ще не почалося. Орієнтовно у 2025 році з’явиться сміттєпереробний завод біля Полтави.