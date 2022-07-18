Перша леді України виступить перед Конгресом США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська виступить із промовою у Конгресі США у середу, повідомила канцелярія спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, передає УНН.
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Американські законодавці приймуть Зеленську, дружину президента України Володимира Зеленського, об 11:00 (15:00 за Грінвічем), йдеться у заяві офісу Пелосі у понеділок.
Крім того, "Голос Америки" пише що, перша леді України Олена Зеленська прибула до Держдепартаменту США на зустріч із держсекретарем Ентоні Блінкеном.