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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 44729 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 90890 перегляди

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Перша леді України виступить перед Конгресом США

Перша леді України виступить перед Конгресом США

Київ • УНН

 • 192748 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська виступить із промовою у Конгресі США у середу, повідомила канцелярія спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, передає УНН.

Деталі

Американські законодавці приймуть Зеленську, дружину президента України Володимира Зеленського, об 11:00 (15:00 за Грінвічем), йдеться у заяві офісу Пелосі у понеділок.

Крім того, "Голос Америки" пише що, перша леді України Олена Зеленська прибула до Держдепартаменту США на зустріч із держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Українські Національні Новини

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