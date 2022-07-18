Перша леді України виступить перед Конгресом США

Деталі

Американські законодавці приймуть Зеленську, дружину президента України Володимира Зеленського, об 11:00 (15:00 за Грінвічем), йдеться у заяві офісу Пелосі у понеділок.

Крім того, "Голос Америки" пише що, перша леді України Олена Зеленська прибула до Держдепартаменту США на зустріч із держсекретарем Ентоні Блінкеном.