Первая леди Украины выступит перед Конгрессом США

Детали

Американские законодатели примут Зеленскую, супругу президента Украины Владимира Зеленского, в 11:00 (15:00 по Гринвичу), говорится в заявлении офиса Пелоси в понедельник.

Кроме того, "Голос Америки" пишет, что первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Госдепартамент США на встречу с госсекретарем Энтони Блинкеном.