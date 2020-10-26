Перерахунок голосів на Київщині: ОПОРА заявляє про відсутність запасних бланків протоколів на ДВК

"Станом на 8:00 ранку 26 жовтня низка виборчих комісій Київської області так і не змогла подати протоколи до територіальних виборчих комісій. Фіксують помилки у документах, тож відправляють ДВК їх виправляти. Натомість у деяких дільничних виборчих комісіях постала інша проблема – відсутність додаткових бланків протоколів", - інформують у ГМ.

Зокрема, повідомляється, що проблема відсутності додаткових бланків протоколів, торкнулася виборчої комісії №321100, що у Білій Церкві. ДВК, підрахувавши голоси виборців, віддані під час місцевих виборів 25 жовтня, поїхала до Білоцерківської міської ТВК. Прийняти протоколи від дільничної комісії там не змогли, відправили на виправлення помилок. Однак запасних бланків протоколів у ДВК на той час не виявилось.

Згідно зі слів спостерігача ОПОРИ, оригінали бланків на дільничній виборчій комісії №321100 роздали іншим спостерігачам та членам комісії.

Нагадаємо, раніше у Костянтинівці спецдільницю, розташовану у центральній лікарні, відправили на перерахунок бюлетенів.