Пересчет голосов в Киевской области: ОПОРА заявляет об отсутствии запасных бланков протоколов на УИК
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На ряде избирательных участков Киевской области, которые отправляют на пересчет голосов, зафиксировано отсутствие запасных бланков протоколов. Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", передает УНН.
"По состоянию на 8:00 утра 26 октября ряд избирательных комиссий Киевской области так и не смог представить протоколы в территориальные избирательные комиссии. Фиксируют ошибки в документах, поэтому отправляют УИК их исправлять. Зато в некоторых участковых избирательных комиссиях появилась другая проблема - отсутствие дополнительных бланков протоколов ", - информируют в ГС.
В частности, сообщается, что проблема отсутствия дополнительных бланков протоколов, коснулась избирательной комиссии №321100, что в Белой Церкви. УИК, подсчитав голоса избирателей, отданные во время местных выборов 25 октября, поехала в Белоцерковскую городскую ТИК. Принять протоколы от участковой комиссии там не смогли, отправили на исправление ошибок. Однако запасных бланков протоколов в УИК в то время не оказалось.
Согласно словам наблюдателя ОПОРЫ, оригиналы бланков на участковой избирательной комиссии №321100 раздали другим наблюдателям и членам комиссии.
Напомним, ранее в Константиновке спецучасток, расположенный в центральной больнице, отправили на пересчет бюллетеней.