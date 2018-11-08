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Перегони на кладовищі: харківський священик пообіцяв відновити збиті надгробки

Перегони на кладовищі: харківський священик пообіцяв відновити збиті надгробки

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Священик, який роз’їжджав на джипі по могилах одного із харківських кладовищ, пообіцяв за власний кошт відновити повалені ним надгробки. Про це УНН повідомили у поліції Харківської області.

“За фактом події порушено кримінальне провадження за ст.297 (наруга над могилою). Підозри священикові не вручалося, відповідно, запобіжний захід не обирався. Крім того, він пообіцяв за власний кошт відновити порушені ним надгробки”, — сказали у поліції.

Також, за словами правоохоронців, експертиза не виявила наявність у священика в крові алкоголю.

Нагадаємо, подія сталася 2 листопада. На відео, опублікованому в соцмережах, видно, як священик на джипі заїхав на цвинтар і зніс кілька могильних плит.

За даними поліції, роз’їжджаючи по 14-му кладовищу у Харкові, священик пошкодив 10 пам’ятників.

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