Гонки на кладбище: харьковский священник пообещал восстановить сбитые надгробия
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Священник, который разъезжал на джипе по могилам одного из харьковских кладбищ, пообещал за свой счет восстановить поваленные ним надгробия. Об этом сообщили УНН в полиции Харьковской области.
“По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ст.297 (надругательство над могилой). Подозрение священнику не вручалось, соответственно, мера пресечения не избиралась. Кроме того, он пообещал за свой счет восстановить нарушенные им надгробия”, — сказали в полиции.
Также, по словам правоохранителей, экспертиза не выявила наличие у священника в крови алкоголя.
Напомним, инцидент произошел 2 ноября. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как священник на джипе заехал на кладбище и снес несколько могильных плит.
По данным полиции, разъезжая по 14-м кладбищу в Харькове, священник повредил 10 памятников.