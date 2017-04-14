Пекін призупинив авіасполучення з КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Національна авіакомпанія КНР Air China призупинила польоти з Пекіна в столицю КНДР Пхеньян, передає УНН з посиланням на South China Morning Post.
Причина припинення польотів, які відбувалися в понеділок, вівторок і п’ятницю, не повідомляється, однак зазначається, що раніше польоти призупинялися через відсутність пасажирів.
Заява про припинення рейсів в Пхеньян з Пекіна надійшла після слів глави МЗС Китаю Вана І про те, що ескалація конфлікту міжнародного співтовариства і Північної Кореї може відбутися “в будь-який момент”.
Як повідомляв УНН, Китай приєднався до санкцій проти КНДР.