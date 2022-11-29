“Патріоти” і трансформатори: Кулеба озвучив ключові пріоритети міністерських зустрічей НАТО та ОБСЄ

Кулеба повідомив, що в рамках зустрічей із міністрами закордонних справ НАТО і ОБСЄ він обговорюватиме конкретні дати та обсяги постачання нашій державі обладнання та комплектуючих для забезпечення енергетичних потреб на тлі російських ракетних атак.

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“На засіданнях в Бухаресті та Лодзі у мене будуть два ключових меседжі: “Патріоти” і трансформатори. Час розмов пройшов. Поки хтось розмірковує, який генератор поставити і яким шляхом, українці мерзнуть без електрики, опалення і води через ракетні удари РФ”, - наголосив Кулеба.

Міністр також відзначив, що нині критично важливо не лише відновити енергетичні потужності, але і забезпечити надійний захист цього обладнання від подальших атак росії.

“Це можливо досягнути шляхом зміцнення протиповітряної і протиракетної оборони нашої країни”, - сказав він.

Міністр також закликав міжнародних партнерів збільшувати потужності задля виготовлення зброї, аби Україна мала достатньо засобів для ефективної контрбатарейної боротьби.

Доповнення

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк закликав партнерів передати Україні системи Patriot, винищувачі F-16 або танки Leopard, адже жодна блискуча промова не скаже більше, ніж конкретна дія.