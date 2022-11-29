"Жодна промова не скаже більше, ніж дія": Подоляк закликав передати Україні Patriot, F-16 або Leopard

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"Жодна блискуча промова не скаже більше, ніж конкретна дія. Передача Україні Patriot, F-16 чи Leopard – це не лише ППО, винищувач чи танк. Це також важливий акт підтримки народу, що готується пережити найжорсткішу зиму в історії та платить найбільшу ціну за безпеку Європи", – написав Подоляк у Twitter.

Нагадаємо

Польща запропонувала розмістити на кордоні з Україною зенітно-ракетний комплекс Patriot, який їй передасть Німеччина.

24 листопада міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт зазначила, що використання систем оборони НАТО за межами її території має бути узгоджене всіма державами-членами Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 25 листопада заявив, що рішення щодо передачі обладнання Україні – національні рішення.