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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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"Жодна промова не скаже більше, ніж дія": Подоляк закликав передати Україні Patriot, F-16 або Leopard

"Жодна промова не скаже більше, ніж дія": Подоляк закликав передати Україні Patriot, F-16 або Leopard

Київ • УНН

 • 717077 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк закликав партнерів передати Україні системи Patriot, винищувачі F-16 або танки Leopard, адже жодна блискуча промова не скаже більше, ніж конкретна дія, передає УНН.

Цитата

"Жодна блискуча промова не скаже більше, ніж конкретна дія. Передача Україні Patriot, F-16 чи Leopard – це не лише ППО, винищувач чи танк. Це також важливий акт підтримки народу, що готується пережити найжорсткішу зиму в історії та платить найбільшу ціну за безпеку Європи", – написав Подоляк у Twitter.

Нагадаємо

Польща запропонувала розмістити на кордоні з Україною зенітно-ракетний комплекс Patriot, який їй передасть Німеччина.

24 листопада міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт зазначила, що використання систем оборони НАТО за межами її території має бути узгоджене всіма державами-членами Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 25 листопада заявив, що рішення щодо передачі обладнання Україні – національні рішення.

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