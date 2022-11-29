"Ни одна речь не скажет больше, чем действие": Подоляк призвал передать Украине Patriot, F-16 или Leopard
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал партнеров передать Украине системы Patriot, истребители F-16 или танки Leopard, ведь ни одна блестящая речь не скажет больше, чем конкретное действие, передает УНН.
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"Ни одна блестящая речь не скажет больше, чем конкретное действие. Передача Украине Patriot, F-16 или Leopard – это не только ПВО, истребитель или танк. Это также важный акт поддержки народа, который готовится пережить самую жестокую зиму в истории и платит самую большую цену за безопасность Европы", – написал Подоляк в Twitter.
Напомним
Польша предложила разместить на границе с Украиной зенитно-ракетный комплекс Patriot, который ей передаст Германия.
24 ноября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт отметила, что использование систем обороны НАТО за пределами ее территории должно быть согласовано всеми государствами-членами Альянса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 25 ноября заявил, что решение о передаче оборудования Украине – национальные решения.