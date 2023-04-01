Парламент Угорщини висловився про війну: виступили проти санкцій ЄС і згадали угорську громаду на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Парламент Угорщини за пропозицією партії влади «Фідес» ухвалив резолюцію, і якій критикує санкції ЄС проти росії та згадує угорську громаду на Закарпатті, передає УНН з посиланням на Index.
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Резолюція, яку підтримали 130 угорських парламентарів з 24 голосами "проти", складається з восьми пунктів. Парламентарі підкреслили прагнення до миру й закликали всіх членів міжнародної спільноти працювати для якнайшвидшого миру і уникнення дій, які спричиняють розширення війни.
У другому та третьому пункті документа парламентарі критикують запровадження санкцій проти росії. Зазначається, що санкції ЄС "не зупинили війну і не поставили російську економіку на коліна". У резолюції також заявляється, що нібито через санкції зросли ціни на енергоносії, й тому Європа нібито "фінансує російську війну".
"Ми виступаємо проти планів Брюсселя, які ще більше розширять коло енергетичних санкцій. Повне заморожування імпорту газу та нафти та заборона на імпорт ядерних нагрівальних елементів спричинить значні перебої в постачанні та ще більшу інфляцію в багатьох країнах-членах, включаючи Угорщину", - ідеться в одному з пунктів.
Окрім того, в одному з пунктів згадують про угорську громаду на Закарпатті.
"Військовий конфлікт серйозно впливає на угорську громаду Закарпаття", - зазначається в резолюції і зауважується, що "чимало людей уже віддали своє життя на війні".
Доповнення
Угорщина заявила, що не зможе підтримувати інтеграцію України до ЄС та НАТО без вирішення питання угорських шкіл на Закарпатті.