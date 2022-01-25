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Парламент розблокував підписання закону про ідентифікацію абонентів мобільного зв’язку

Парламент розблокував підписання закону про ідентифікацію абонентів мобільного зв’язку

Київ • УНН

 • 44219 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Верховна Рада України розблокувала підписання закону, відповідно до якого створюється Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, передає кореспондент УНН.

Деталі

Нардепи “провалили” підтримку проекту постанови, якою пропонувалося скасувати рішення про ухвалення законопроекту “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку” (№ 6055) від 16 грудня 2021 року. Постанову підтримали всього 25 нардепів.

Наступним кроком нардепи внесли зміни до вказаного законопроекту. Зміни стосувалися норми про набуття документом чинності, адже закон мав набути чинності з 1 січня (така норма була прописана в документі), але цього не сталося через те, що він був заблокований та не підписаний Президентом. Нардепи внесли поправку і відтепер закон має набути чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо

16 грудня минулого року Верховна Рада прийняла законопроект, який розблокував діяльність організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного сповіщення музичних недраматичних творів. До повноважень регулятора пропонується віднести організацію і забезпечення здійснення заходів щодо запобігання користування кінцевим обладнанням мобільного зв’язку, законність застосування якого на території України не підтверджена. Також цей орган має забезпечувати ідентифікацію кінцевого користувача у постачальника електронних комунікаційних послуг. Цей регулятор має прийти на зміну Нацкомісії з державного регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

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