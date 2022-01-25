Парламент розблокував підписання закону про ідентифікацію абонентів мобільного зв’язку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Верховна Рада України розблокувала підписання закону, відповідно до якого створюється Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, передає кореспондент УНН.
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Нардепи “провалили” підтримку проекту постанови, якою пропонувалося скасувати рішення про ухвалення законопроекту “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку” (№ 6055) від 16 грудня 2021 року. Постанову підтримали всього 25 нардепів.
Наступним кроком нардепи внесли зміни до вказаного законопроекту. Зміни стосувалися норми про набуття документом чинності, адже закон мав набути чинності з 1 січня (така норма була прописана в документі), але цього не сталося через те, що він був заблокований та не підписаний Президентом. Нардепи внесли поправку і відтепер закон має набути чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Нагадаємо
16 грудня минулого року Верховна Рада прийняла законопроект, який розблокував діяльність організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного сповіщення музичних недраматичних творів. До повноважень регулятора пропонується віднести організацію і забезпечення здійснення заходів щодо запобігання користування кінцевим обладнанням мобільного зв’язку, законність застосування якого на території України не підтверджена. Також цей орган має забезпечувати ідентифікацію кінцевого користувача у постачальника електронних комунікаційних послуг. Цей регулятор має прийти на зміну Нацкомісії з державного регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.