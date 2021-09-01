Паралімпіада-2020: Яна Бережна здобула ще одну медаль для України у Токіо

Зазначимо, що Україна і надалі йде 4-ю за кількістю медалей (72), проте пропустила у рейтингу збірну Нідерландів, яка здобула на два золота більше. Вище у рейтингу розташувалися збірні Сполучених Штатів, Паралімпійського комітету Росії, Великої Британії та асболютний лідер Китай — у якого 139 медалей.

Деталі

Україну представляла Яна Бережна, яка врешті виграла “бронзу”.

Це перша медаль Бережної на цій Паралімпіаді. У попередні дні спортсменка брала участь у 50 м вільним стилем та 200 м комплексом, але не пробилася до фіналів.

Таку ж позицію Бережна мала у кваліфікації в Токіо. Вона пройшла попердні запливи з четвертим результатом — 1:29.45.

У фіналі ж українка покращила час — 1:27.02 — та вирвала “бронзу” в боротьбі з нідерландкою Лізетт Брюїнсмою.

Паралімпійською чемпіонкою зі світовим рекордом стала кіпріотка Кароліна Пелендріту, яка мінімально обійшла китаянку Ма Цзіа. Це третє “золото” Ігор у кар’єрі Пелендріту та перше за 13 років. Спортсменка перемагала на стометрівці в 2004 і 2008 роках.

Pure delight!#ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics pic.twitter.com/yarvT2VwrW